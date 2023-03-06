6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

6 марта, понедельник

В 11:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2ж, зал № 35) пройдет суд по иску главы Асбеста Тихоновой Натальи к журналисту Дмитрию Фоминцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению закона о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов. О том, какую часть в русском языке занимают иностранные слова, можно ли полностью избежать использование заимствований, в каких документах язык считается государственным, а также чем грозит несоблюдение закона расскажут доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова, доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова.

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