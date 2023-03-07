7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

7 марта, вторник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам женского здоровья и красоты. О репродуктивном здоровье уральцев, доступности процедуры ЭКО в регионе, профилактике женских заболеваний и современных тенденциях в области пластической хирургии расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Свердловской области Сергей Беломестнов, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Ткаченко.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьерному показу экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в Екатеринбурге. О работе над картиной, особенностях съемочного процесса, а также об истории, которая легла в основу сценария, расскажут режиссер фильма Сарик Андреасян, актриса Полина Максимова, герой России летчик Дамир Юсупов. Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» об экипаже самолета A321, который в 2019 году совершил посадку на кукурузное поле после столкновения аэробуса со стаей птиц, выйдет в российский прокат 16 марта. Премьерный показ фильма пройдет в Екатеринбурге 7 марта в ККЦ «Омега». Трансляция пресс-конференции будет доступна в группе пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

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