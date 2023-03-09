9 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

9 марта, четверг

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 11:00 возле дома № 39 по ул. Баумана состоится брифинг, посвященный реализации программы КРТ в Екатеринбурге. Этот жилой дом расположен на площадке, право на застройку которой получила ГК «Страна Девелопмент». Большинство домов здесь расселено. Как развивается программа КРТ в уральской столице? Каковы перспективы развития этой и других территорий, уже утвержденных под программу улучшения качества жизни горожан, расскажут заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов и региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский.

В 12:30 на официальном портале Екатеринбурга начнется трансляция брифинга исполняющего обязанности главного врача Центра общего здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного вакцинации от клещевого энцефалита в Екатеринбурге. Спикер даст прогноз активности клещей в окрестностях города в этом году, расскажет о вакцинах, доступных в поликлиниках, и о мерах профилактики клещевого энцефалита.

15:00 Екатеринбургский музей изобразительных искусств покажет СМИ первую выставку в обновленном Большом выставочном зале (ул. Малышева, 36, вход через «Эрмитаж Урал»). Первым проектом в обновленном зале станет выставка «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний» (10 марта – 28 мая), где будут представлены работы знаковых художников Уфы и Челябинска.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»