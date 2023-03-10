10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10 марта, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга». О целях, задачах и номинациях конкурса, механизме подачи заявки, повышении престижа предпринимательской деятельности расскажут председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню архивов. Об основных итогах работы Управления архивами Свердловской области в 2022 году, о разработке государственной информационной системы «Архив электронных документов» и запланированных на 2023 год мероприятиях расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

В 13:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (площадь имени Уральского Добровольческого Танкового Корпуса) в честь 80-летия формирования корпуса. Ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В мероприятии примут участие ветераны, представители депутатского корпуса, общественных организаций.

В 15:00 в театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Предполагается участие героев России, ветеранов, представителей депутатского корпуса, общественных организаций Свердловской и Челябинской областей и Пермского края.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»