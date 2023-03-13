13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13 марта, понедельник

В 10:00 в школе № 61 (Екатеринбург, ул. Ферганская, 22а) состоится акция «Ученые – в школы» для учеников психолого-педагогических классов. Команда из 11 преподавателей УрГПУ прочитает цикл лекций о новых открытиях в области психологии, педагогики, истории, биологии, цифровизации, эксперты ответят на вопросы и дадут рекомендации по саморазвитию.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур, посвященный импортозамещению в малом бизнесе уральской столицы. Его участники побывают на двух производственных предприятиях, которые в новых экономических условиях сохранили и нарастили объемы производства, активно ведут разработки новых видов продукции, сохраняют трудовой коллектив и ищут новые рынки сбыта. Компания Askell производит изделия из закаленного стекла, которые находят применение в отделке помещений, строительстве, производстве мебели и дверей. Компания «Новахим» производит автомасла, смазки, антифризы для автомобилей. Недавно специалисты предприятия освоили выпуск бытовой химии. В ходе пресс-тура председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Евгений Копелян и директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников расскажут о мерах и системе поддержки малых и средних предприятий в Екатеринбурге, а также подведут итоги этой работы в 2022 году.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Донецкого республиканского академического молодежного театра в Свердловской области. О программе гастрольного тура, наиболее ярких проектах театра, а также о формировании культурных связей между Уралом и ДНР расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель генерального директора ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Светлана Кондратьева, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, генеральный директор – художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко, актер и режиссер Донецкого республиканского академического молодежного театра Максим Жданович.

В 15:00 в гимназии № 35 (ул. Июльская, 32) состоится акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с родителями выпускников единый госэкзамен по русскому языку сдаст министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. После экзамена запланирован пресс-подход с участием министра.

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