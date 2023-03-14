14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание.

В 12:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 1) откроется выставка-форум «Металлообработка. Сварка – Урал». В церемонии открытия примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, руководитель представительства ГК «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин, руководитель представительства ГК «Ростех» в Пермском крае Александр Лаврин. Свою продукцию представят 166 компании из 87 городов России, Беларуси, Турции, Китая. Выставка продлится с 14 по 17 марта.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша. Управление Росреестра по Свердловской области отмечает рост количества электронных сделок по ипотеке: какой объем онлайн-заявлений был зарегистрирован в 2022-2023 годах? За счет каких инструментов достигается цифровая трансформация ведомства? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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