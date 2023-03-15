15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15 марта, среда

В 09:30 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16, 2 этаж, лекторий) состоится пресс-завтрак «Итоги поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Планы по господдержке бизнеса на 2023 год». В мероприятии примут участие: Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области; Валерий Пиличев, директор СОФПП; Михаил Мялик, директор и учредитель ООО «Мегаполюс»; Елена Дорожкина, руководитель направления по внешнеэкономической деятельности ООО «Восток»; Александра Белоусова, самозанятая, дизайнер одежды. По телемосту к мероприятию присоединятся представительства СОФПП в управленческих округах Свердловской области.

В 10:00 на портале екатеринбург.рф начнется трансляция брифинга председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максима Афанасьева, посвященного развитию сферы услуг. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России он расскажет о количестве предприятий бытового обслуживания в Екатеринбурге, спектре предоставляемых ими услуг, тенденциях на рынке услуг в Екатеринбурге, а также о роли бытовых услуг в экономике города.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную защите прав потребителей в Свердловской области. В Роспотребнадзоре отмечают существенный рост числа обращений от граждан в нескольких сферах потребительского рынка Свердловской области: как за 2022-2023 годы изменилось качество оказания услуг? Каковы итоги судебной защиты прав потребителей? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Ирина Короленко, начальник Консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на строительной площадке пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32/2) состоится презентация готовности объекта и комнаты проживания «Мать и дитя». Строительство финансирует Фонд святой Екатерины, объект готов на 70%, начата чистовая отделка внутренних помещений, идет монтаж внутренних лифтов и облицовка фасада здания. Во время экскурсии по зданию пансионата будет показана готовая жилая комната, где будут проживать мамы с детьми.

В 12:00 на портале екатеринбург.рф состоится трансляция брифинга директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янины Голубевой. Она поделится статистикой работы городского центра с начала 2023 года, расскажет о наиболее частых нарушениях прав потребителей, а также о мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей в Екатеринбурге.

В 12:00 в Доме журналиста (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Грамотный налогоплательщик», в ходе которой будет обсуждаться введение единого налогового счета и правильность оформления налогового вычета. Эксперты расскажут о специфике нового порядка учета начислений и платежей по налогам и страховым взносам с 2023 года, единого налогового счета (ЕНС). Также спикеры ответят на вопросы, как правильно подготовить документы для вычетов по НДФЛ. Планируется, что в мероприятии примут участие: заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Елена Минина; инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС по Свердловской области Лариса Сидорова.

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