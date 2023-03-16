16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16 марта, четверг

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная трехлетию с момента объявления ВОЗ пандемии коронавируса. О текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и на Урале, статистике смертности от ковида, новых подходах к лечению вирусных инфекций, исследованиях влияния Covid-19 на организм человека, а также о возможных сценариях развития пандемии расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева и президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

В 18:00 в ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48) пройдет допремьерный показ спектакля «Эшелон» режиссера Ксении Кузнецовой (Москва) по пьесе Михаила Рощина для представителей СМИ. В произведении Рощина изображен один из сотен эвакуационных эшелонов: в вагоне-теплушке едут подальше от разрывов бомб и снарядов самые разные люди. Время действия – осень 1941-го года. Техническая особенность постановки – «дождь» на малой сцене ТЮЗа. Для этого спецэффекта специально прокладывалась водная система. Сбор представителей СМИ в 17:30 на служебном входе со стороны ул. Шевченко.

В 18:30 в большом концертном зале имени И.З. Маклецкого Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского (Екатеринбург, ул. Первомайская, 22) состоится концерт, посвященный 110-летию музыкальных классов, которые открылись при Екатеринбургском отделении Императорского русского музыкального общества в 1912 году.

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