17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

17 марта, пятница

В 10:00 на мусоросортировочном комплексе Широкореченский (ул. Евгения Савкова, 100) в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства продемонстрируют современные технологии сортировки и переработки мусора. Также здесь представят планы по увеличению доли сортировки отходов на 2023 год. Ожидается, что в мероприятии примут участие директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова, начальник МСК «Широкореченский» Игорь Брусницын, слесарь-ремонтник промышленного оборудования на МСК «Широкореченский» Леонид Лаптев, водитель мусоровоза для сортируемых отходов Сергей Орлов и другие.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. О концертной и выставочной программах, фестивале «Рахманинов. Зримая музыка», планах по популяризации творчества композитора расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, и. о. ректора Академии хорового искусства им. В. С. Попова Александр Соловьев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда Свердловской области. О ситуации на рынке труда Свердловской области в эпоху санкций, востребованных специальностях и открытых вакансиях, трудоустройстве подростков, а также о мерах поддержки граждан расскажут заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

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