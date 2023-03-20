20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20 марта, понедельник

В 10:00 в Свердловской области стартует досрочный период ЕГЭ. Пункт проведения экзамена, где будет осуществляться работа журналистов, откроется на базе лицея № 3 (Екатеринбург, ул. Щорса, 114). Выпускники будут сдавать государственные экзамены по географии и литературе.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. Об изменениях в правилах приема в школу, процедуре подачи заявлений, количестве мест в образовательных учреждениях Свердловской области расскажут исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, начальник отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в туристической сфере и прогнозам на весенне-летний сезон. О влиянии санкций на туриндустрию, наиболее популярных и новых туристических направлениях, перспективах прямого авиасообщения между Тегераном и Екатеринбургом, планах россиян на весенний и летний отдых расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, генеральный директор туристического агентства «Травок» Мехрдад Этесам, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, руководитель представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье (Турция) Виктория Замятина, руководитель кластера Урал, Сибирь и Дальний Восток и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператора Fun&Sun Оксана Чувакова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»