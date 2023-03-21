21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21 марта, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) начнется заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В 11:00 в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»

(ул. Антона Валека, 8) пройдет выездная часть заседания, посвященная деятельности учреждения.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. О диагностике синдрома в период беременности, мерах социальной поддержки и реабилитации, врачебной этике и психологической помощи родителям детей с особенностями развития расскажут главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева, специалист по работе с благополучателями Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» Анастасия Кайгородова, исполнительный директор автономной некоммерческой организации инвалидов и людей в трудной жизненной ситуации «Я могу! Я есть! Я буду!" Татьяна Черкасова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21, подъезд № 2) состоится Всероссийский экспертный совет по профориентации в рамках фестиваля «Билет в будущее». Стратегическая сессия под руководством директора департамента госполитики в сфере СПО и профессионального обучения Минпросвещения России Сергея Неумывакина и руководителя проекта «Билет в будущее» Ивана Есина объединит четыре десятка ведущих российских экспертов. В их числе ученые, общественные деятели, представители крупного бизнеса – они в ходе совета определят ключевые линии развития центрального профориентационного проекта Года педагога и наставника и планы применения профминимума, который планируется внедрить в российские школы. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского фестиваля профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В фестивале примут участие руководители региональных министерств образования, ведущие эксперты профессиональной ориентации школьников, представители национальных проектов, педагоги и школьники. В 15:00 для СМИ предусмотрен пресс-подход.

В 14:00 в Парке Сказов (Арамиль, ул. Парк Сказов, д. 1) состоится открытие двух гостевых домов «Лисья нора» и «Дом кулик», создание которых было частично профинансировано из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В открытии примут участие директор департамента туризма Свердловской области Эльмира Туканова, глава Арамильского городского округа Марина Мишарина, основатели Парка Сказов Наталья и Алиса Ларионовы.

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