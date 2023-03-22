22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22 марта, среда

В 10:15 министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примут участие в работе Всероссийского фестиваля по профориентации «Билет в будущее». Программа: 10:15 – обход стендов выставочной программы фестиваля (бульвар Экспо, 2, конгресс-центр, 2 этаж); 11:00 – торжественное открытие фестиваля (конгресс-центр, концертный зал); 11:15, там же – большой профориентационный урок «Билет в будущее»; 11:40 – пресс-подход с участием министра просвещения России Сергея Кравцова и губернатора Евгения Куйвашева (конгресс-центр, 1 этаж); 16:00 – встреча педагогов – навигаторов проекта «Билет в будущее» с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и губернатором Евгением Куйвашевым (конгресс-центр, 3 этаж, конференц-зал 3.2).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию торгово-экономического сотрудничества между Свердловской областью и Узбекистаном. Об итогах визита делегации Свердловской области в Узбекистан, новых направлениях сотрудничества в эпоху санкций, организации поставок текстильной и пищевой продукции из республики на Средний Урал, а также о подготовке к Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте расскажут министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, директор предприятия по производству текстильных изделий в Екатеринбурге Флюра Зинчук.

В 12:30 в креативном пространстве «Домна» (ул. Вайнера, 16) начнется презентация мобильного приложения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Также на мероприятии будет представлен новый фирменный стиль СОФПП. Программа: 12:30 – сбор гостей, приветственный кофе; 12:45 – пресс-подход с участием директора СОФПП Валерия Пиличева; 13:00 – 13:45 – презентация мобильного приложения и фирменного стиля СОФПП, ответы на вопросы.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (ул. Косотурская, 7) отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в Уральском государственном педагогическом университете (ул. Карла Либкнехта, 9, актовый зал) состоится празднование Навруза – праздника прихода весны и Нового года у тюркоязычных народов. Участие в мероприятии примут порядка 30 руководителей национально-культурных объединений Свердловской области. Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области организует концерт и выставку-фотозону с экспонатами, представляющими культуру киргизов, казахов, узбеков, таджиков и татар.

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