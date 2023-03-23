23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

23 марта, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного проведению в уральской столице «Игр вызова легенд» с 24 марта по 2 апреля в четырех видах спорта: акробатика, аэробика, спортивная гимнастика и художественная гимнастика. О спортивных площадках игр, графике проведения соревнований и задачах проекта расскажут начальник городского управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, директор Центра спортивных мероприятий Свердловской области Анна Коробова и олимпийский чемпион, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы Давид Белявский.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России. Об основных задачах службы, планах работы Уральского УГМС на 2023 год, нововведениях в работе при мониторинге состояния окружающей среды, а также о погоде на весенний период в Свердловской области расскажут заместитель начальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 16:45 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона, посвященный кадровому обеспечению предприятий Свердловской области. Участие в нем примет директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

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