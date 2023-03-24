24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24 марта, пятница

В 9:30 в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится брифинг, посвященный Всероссийской научно-практической конференции «Детская школа искусств: топ-формат», которая проходит в Екатеринбурге. В брифинге примут участие: заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник управления культуры Илья Марков, заведующая кафедрой академического хора факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры, доцент, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Министерства культуры РФ «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2015» Лариса Яруцкая, а также директор, преподаватель хоровых дисциплин детской музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова, заслуженный работник культуры РФ Елена Бартновская. В 10:00 состоится открытие конференции, в ней примут участие более 600 человек из 45 регионов России.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Об уровне заболеваемости в регионе, мерах профилактики, способах диагностики и лечения туберкулеза расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный детский фтизиатр Министерства здравоохранения РФ по УрФО, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Наталья Камаева.

В 10:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой. Брифинг посвящен Месячнику чистоты, который стартует в понедельник.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем и паводками в Свердловской области в 2023 году. О начале, масштабе и интенсивности половодья в Свердловской области в 2023 году, системе предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях, готовности гидротехнических сооружений расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Галиев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту нового сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» в Свердловской области. О целях и задачах «Большой перемены», номинациях и количестве участников, региональной программе мероприятий, работе детского оргкомитета, а также о планах регионального оператора по сопровождению конкурса расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Дворца молодежи Александр Слизько, педагог-организатор центра социально-гуманитарных проектов Дворца молодежи, организатор региональной программы всероссийского конкурса «Большая перемена» Наталья Лытина, координатор региональной команды конкурса (детский оргкомитет) Александра Ильина.

В 14:00 олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, чемпион Европы и мира по спортивной акробатике Виктор Гречухин, чемпион Европы и мира по спортивной акробатике Руслан Зубаиров, которые являются амбассадорами первых международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд», оценят готовность и технические характеристики площадки МВЦ «Екатеринбург-Экспо». По итогам обхода состоится пресс-подход.

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