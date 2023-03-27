27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27 марта, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню работника культуры и Международному дню театра. О работе учреждений культуры региона, о деятельности творческих коллективов, развитии библиотечного и музейного дела, основных событиях, запланированных на этот год, расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Михаил Турыгин, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Ольга Кузнецова, директор детского театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова.

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301) состоится круглый стол по обсуждению доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) о результатах деятельности института общественного наблюдения за пять лет. Эксперты Центра общественного наблюдения Свердловской области обсудят доклад ассоциации НОМ «Институционализация общественного контроля на российских выборах: этапы, формы и механизмы, перспективы развития», а также региональный опыт работы института общественного наблюдения.

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