28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

28 марта, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят отчеты о деятельности ГУ МВД, счетной палаты и детского омбудсмена (повторно).

В 10:00 в Социальном фонде России по Свердловской области (ул. Мамина-Сибиряка, 38) состоится пресс-подход для СМИ с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Елены Альшиц, первого заместителя директора ТФОМС Свердловской области Натальи Титковой. Спикеры расскажут о выездной диспансеризации сотрудников в рамках проекта «Добро на предприятие».

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают отчет председателя счетной палаты города Александра Гетманчука и рассмотрят вопрос о публикации сведений о доходах и имуществе.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Тотальный диктант» в 2023 году. О нововведениях этого года и необычных форматах проведения акции на главной площадке в Нижнем Тагиле и по всей стране, особенностях текста диктанта и количестве участников расскажут исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, руководитель социокультурных проектов фонда «Тотальный диктант» Ольга Суслова, координатор акции «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле Елена Сухих, координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. Трансляция будет доступна на странице «ТАСС-Урал» «ВКонтакте».

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного Форуму садоводов, который пройдет в уральской столице 30 марта. Председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрестов и председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова расскажут о программе форума, его задачах, возможности участия в нем для увлеченных садоводством горожан, а также ответят на вопросы журналистов.

В 14:30 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а)мв день открытия фестиваля «Рахманинов. Зримая музыка» состоится презентация мультимедийной выставки «Рахманинов: известный и неизвестный» и художественной экспозиции «Сирень». Ожидается участие директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, художественного руководителя Камерного хора Московской консерватории, профессора Александра Соловьева.

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