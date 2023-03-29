29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

29 марта, среда

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) продолжится очередное заседание. Депутаты рассмотрят отчеты о деятельности ГУ МВД.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный разъяснению способов сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов в Свердловской области. О количестве обращений о сохранении заработной платы в размере прожиточного минимума в регионе, алгоритме действий должников, взыскателей в Службу судебных приставов, а также о случаях, когда списание средств ниже прожиточного минимума допустимо, расскажет заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Ульяна Андрющенко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Чувашского государственного театра оперы и балета на сцене Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. О программе концертного тура в Новоуральске, культурных смыслах постановок и реализации федеральной программы «Большие гастроли» в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заместитель генерального директора ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Светлана Кондратьева, директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин, исполняющий обязанности директора, художественный руководитель Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Попов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. О мерах поддержки и социализации людей с расстройством аутистического спектра, помощи их семьям, подготовке специалистов для работы с особенными детьми, а также акции «Зажги синим» расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, исполняющий обязанности министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, исполняющая обязанности начальника отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Фирсова, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города. Собравшиеся обсудят вопросы развития строительной отрасли и ЖКХ, дополнительного образования и физической культуры и спорта.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новому законопроекту, регулирующему работу в сфере такси. Участники рынка таксоперевозок в Свердловской области обеспокоены изменениями законодательства: как поменяются требования к таксопаркам и водителям? Как будут защищены права пассажиров и перевозчиков? Повлияет ли нововведения на стоимость поездки? На эти и другие вопросы ответят: Денис Чегаев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Владимир Герасименко, представитель общественного совета по развитию такси в УрФО; Максим Шушарин, директор службы заказа такси «Максим»; Александр Порубенко, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 16:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится паблик-ток по продовольственной безопасности региона и защите интересов предпринимателей. Участники: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов; председатель некоммерческой организации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» Игорь Пехотин; заместитель директора института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Уральского государственного экономического университета, кандидат технических наук, доцент Владимир Лазарев.

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