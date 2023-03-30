30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

30 марта, четверг

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в МАОУ СОШ № 16 (ул. Павла Шаманова, 24) отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке в числе прочих вопрос «Об опыте работы средней образовательной школы № 16 по созданию, поддержке и развитию кадетских классов в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» как одной из форм воспитания у молодого поколения гражданственности и патриотизма».

В 11:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 3) состоится торжественное открытие I Уральского ветеринарного фестиваля. В течение двух дней, 30 и 31 марта, для специалистов в ветеринарной сфере запланированы выступления российских лекторов по актуальным вопросам лечения животных, поставкам ветпрепаратов и другим вопросам, а также выставка оборудования и продукции ветеринарного назначения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к детской летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2023 году. О старте приема заявлений на предоставление путевок и подготовке к летней оздоровительной кампании в регионе, предстоящих проверках детских лагерей, а также о санитарно-эпидемиологических нормах расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

В 13:00 в здании администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1) состоится торжественное открытие Форума садоводов. На открытии форума выступит глава города Алексей Орлов. В 12:00 начнется практическая часть форума – консультации и решение вопросов горожан со специалистами разных ведомств. В 13:00 стартует теоретическая часть форума – лекторий, в рамках которого эксперты, в частности, расскажут об изменениях в законодательстве.

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