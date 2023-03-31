31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31 марта, пятница

В 10:00 в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие отделения гематологии и химиотерапии на базе ГБ № 4 (Нижний Тагил, ул. Солнечная, 1, терапевтический корпус, 4 этаж). Запланирован пресс-подход с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова, председателя комитета заксо по социальной политике Вячеслава Погудина, главы города Владислава Пинаева, председателя Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна и главного врача городской больницы № 4 Константина Аникина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона активности клещей. Об активности клещей в Свердловской области, рисках заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом среди детей и взрослых, экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща, а также о правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Александр Харитонов, заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга откроются публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», внесенного на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую думу постановлением администрации города Екатеринбурга от 09.03.2023 № 559.

В 15:00 начнется День открытых дверей в отделении дневной занятости для подростков с ментальными нарушениями «При делах», работающего на базе общественного центра помощи и поддержки гражданских инициатив «Социо» (Екатеринбург, ул. Малышева, 6). В программе – инклюзивный флешмоб хорошего настроения, экскурсия по центру, открытый урок по отработке бытовых навыков.

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