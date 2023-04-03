3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 апреля, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке к пожароопасному сезону в УрФО. Пожароопасный сезон начался в Уральском федеральном округе 1 апреля: как оценивается готовность лесников и спасателей к пожароопасному периоду? Как изменились требования пожарной безопасности для граждан? Какие технологии будут использованы для мониторинга пожаров? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области; Олег Сандаков, начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу; Сергей Махнев, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору; Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный старту весенней призывной кампании в Центральном военном округе. О проведении начавшейся призывной кампании, количестве граждан, подлежащих призыву на военную службу, требованиях к здоровью новобранцев, а также о том, из каких регионов и куда отправятся служить военнослужащие по призыву, расскажут начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа полковник Дмитрий Майер и военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов.

В 11:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а, 1 этаж) состоится пресс-конференция с участием организаторов и дизайнеров «Недели моды» (Анна Малышева, Петр Левенполь, Залкар Аскаралиев). В 12:30 начнется круглый стол «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная прибытию главного трофея Кубка России по футболу в Екатеринбург. О ходе путешествия трофея по городам России, ожиданиях от предстоящего матча между «Спартаком» и «Уралом», об упрощении использования карты болельщика (Fan ID) расскажут экс-игрок сборной России, восьмикратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов, экс-вратарь сборной России, шестикратный чемпион России и обладатель кубка России в составе «Спартака», чемпион мира, Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, чемпион России и обладатель Кубка России по пляжному футболу Александр Филимонов, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу, чемпион России по футболу в составе «Локомотива», обладатель Кубка и Суперкубка России Динияр Билялетдинов.

В 19:00 в рамках «Недели моды» в арт-пространстве «Кирпичи» (ул. Добролюбова, 2а) состоится открытие выставки «Костюм как произведение искусства».

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