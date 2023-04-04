4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в театре «Урал Опера Балет» пройдет пресс-показ детской оперы «Алиса в Зазеркалье». Создатели спектакля представят макеты и расскажут о постановке.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам проекта «Почтовый туризм» в Свердловской области. О первых итогах и специфике проекта, востребованных экскурсионных маршрутах, туристической привлекательности региона расскажут заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин, руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал АО «Почта России» Ирина Бахтина и краевед, автор подкаста проекта «Почтовый туризм» Виктор Бобров.

В 12:00 в выставочном павильоне региональной выставки-продажи сельхозтехники (Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42, площадка акционерного общества «Б-Истокское РТПС») первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков примет участие в торжественном открытии выставки сельхозтехники и оборудования «Урал-АГРО-2023». Выставка продлится с 4 по 6 апреля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам импортозамещения на Урале и возможностям для развития отечественных компаний. О развитии импортозамещения на Урале в последнее годы, влиянии санкций, а также о критериях получения статуса отечественного производителя расскажет начальник управления экспертизы и сертификации Уральской торгово-промышленной палаты Александр Зырянов.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в читальном зале Центра документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22) к 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов состоится открытие выставки архивных документов «Мед и пчелы».

В 20:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится открытие «Недели моды». Пройдут показы екатеринбургских дизайнеров категории Profi.

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