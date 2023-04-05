5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 апреля, среда

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет после капитального ремонта гимназию № 99 (ул. Баумана, 17).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению, постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 20:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) в рамках «Недели моды» начнутся показы дизайнеров из России, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»