6 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 апреля, четверг

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям весенне-летнего туристического сезона. Авиакомпании расширяют географию полетов для уральских путешественников: какие новые внутрироссийские и зарубежные направления станут доступны в весенне-летнем сезоне? Какова глубина бронирования туров? Как изменился средний чек путешествия? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Антон Муска, руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге; Жанна Гареева, руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия»; Мехрдад Этесам, генеральный директор иранского туристического агентства Travok. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Свердловской филармонии (Карла Либкнехта, 38а) начнется Всероссийский семинар-дискуссия на тему развития виртуальных концертных залов, создаваемых в рамках национального приоритетного проекта «Культура». В 10:45 состоится пресс-подход с участием представителей министерства культуры, директора филармонии Александра Колотурского и председателя правления Союза концертных организаций России, генерального директора государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольги Хомовой (камерный зал филармонии).

В 11:40 заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин проведет открытый Урок цифры в лицее № 110 имени Л. К. Гришиной (Екатеринбург, ул. Бажова, 124). Темой урока IT-серии станет безопасность мобильного интернета. Дмитрий Ионин расскажет школьникам об основах кибербезопасности и защиты данных на устройствах, о методах работы специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. Замгубернатора также обсудит с ребятами популярность ИТ-профессий и запросы сферы цифровизации.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Тотальный диктант – 2023 в Свердловской области». На вопросы ответят директор департамента «Филологический факультет» УрФУ, руководитель экспертной группы «Тотального диктанта» в Екатеринбурге, доктор филологических наук, профессор Анна Плотникова; директор медиацентра Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству между Свердловской областью и Республикой Беларусь. О возможностях взаимного торгово-экономического сотрудничества, итогах визита делегации Свердловской области в Беларусь в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также о подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, руководитель представительства Белорусской торгово-промышленной палаты по Свердловской области Иван Булавин, коммерческий директор Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ Станислав Прокопьев, генеральный директор компании по производству фильтров в Екатеринбурге Иван Зайчиков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Свердловского отделения Социального фонда России. Об итогах работы отделения за 3 месяца, изменениях в структуре фонда после объединения ПФР и ФСС, количестве семей Свердловской области, получивших единое пособие с начала 2023 года, об использовании электронных сертификатов, а также о планах по открытию центров обслуживания старшего поколения в регионе расскажет управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области Елена Альшиц, заместитель управляющего отделением Ольга Шубина.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга состоятся публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2022 год». Начальник департамента финансов Анна Турунцева представит собравшимся итоги формирования основных параметров доходной и расходной части бюджета. Трансляция мероприятия будет доступна на официальном портале екатеринбург.рф, со страницы анонса в разделе «Новости».

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