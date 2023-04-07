7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 апреля, пятница

В 9:40 (ориентировочно) в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре после праздничной службы в честь Благовещения пресвятой Богородицы прихожане и священники выпустят в небо белых голубей. Журналистов приглашают запечатлеть старинные традиции празднования Благовещения и подготовки к Пасхе Христовой. В программе пресс-тура также посещение золотошвейных мастерских, где сестры вышивают подарки к праздникам Вербного воскресенья и Пасхи.

В 11:00 в сквере на бульваре Медиков (в квартале Ленина – Московская – Репина) начнется пресс-тур, посвященный уходу за зелеными насаждениями Екатеринбурга. Главный специалист сектора зеленого хозяйства комитета благоустройства администрации города Елена Медведева расскажет о принципах ухода за деревьями и кустарниками в уральской столице на примере растений в сквере. Затем планируется посетить улицу Тургенева, где недавно проведена обрезка тополей. Спикер прокомментирует, грамотно ли выполнены работы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристической выставки «Лето-2023»в Екатеринбурге. О программе выставки и географии участников, запланированных соглашениях о сотрудничестве в рамках мероприятия, информации о востребованных международных туристических направлениях и маршрутах на лето 2023 года, а также о прогнозе стоимости отдыха на российских курортах расскажут президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации господин Джеффри Бин Мунир.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту второго сезона регионального туристического конкурса «Уральские каникулы» в Свердловской области. О программе, количестве участников, основных задачах конкурса, а также о реализации проектов первого сезона расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, генеральный директор управляющей компании туркластерами Свердловской области, главный организатор конкурса Леонид Гункевич, директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского, победитель первого сезона конкурса «Уральские каникулы» Марина Чистякова, директор экокомплекса «Уральская пчелка», победитель первого сезона конкурса «Уральские каникулы» Татьяна Каркачева, гид-экскурсовод, руководитель проекта «Елизаветинский бал-пикник», победитель первого сезона конкурса «Уральские каникулы» Наталья Чекасина.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Пасхи в 2023 году в Свердловской области. Об истории и обычаях праздника, значении Пасхи для православных христиан, запланированных богослужениях в уральских храмах, прибытии Благодатного огня, маршруте пасхального крестного хода, особенностях праздничной программы в юбилейный год Екатеринбурга расскажет старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

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