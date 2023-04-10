10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 апреля, понедельник

В 10:00 в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн (ул. Соболева, 25) состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Участие в нем примут бывшие узники фашистских концлагерей из муниципальных образований Свердловской области, члены совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров и его председатель Юрий Судаков, представители органов власти Свердловской области, председатель Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам проекта «Азбука здоровья» по профилактике избыточного веса у детей 6-9 лет в Свердловской области. О первых результатах, количестве участников, а также о программе коррекции веса и профилактике ожирения у детей расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков областного минздрава Елена Ануфриева, генеральный директор Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Диляра Медведская.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного форума «СОЦИО» в Екатеринбурге. О практической значимости форума, количестве участников, ключевых сессиях, а также о грантовой поддержке социальных проектов расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, руководитель приоритетного проекта региона «Социальный кластер» Татьяна Флеганова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге и появлению в ПДД понятия «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ). О поправках в ПДД, касающихся средств индивидуальной мобильности, ответственности водителей, статистике ДТП с электросамокатами в Екатеринбурге, повышении безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов граждан и бизнеса расскажут начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков, командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков, пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная соблюдению требований к обращению побочных продуктов животноводства в Свердловской области. О требованиях к обращению отходов животноводства, контроле за соблюдением законодательства, оценке нововведений со стороны бизнеса и общества расскажут заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, эксперт по промышленной экологии Уральской торгово-промышленной палаты Анастасия Кузнецова.

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