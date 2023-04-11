11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты внесут поправки в устав города, меняющие схему выборов депутатов ЕГД.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция заместителя губернатора Свердловской области – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова. О поддержке арендаторов государственного имущества – участников СВО, кадастровой оценке объектов капитального строительства, предоставлении земельных участков и социальных выплат многодетным семьям, а также о работе по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций в регионе расскажет заместитель губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится торжественное открытие региональной выставки-форума «Здравоохранение Урала» (бульвар Экспо, 2). В программе: 12:15-12:50 – осмотр экспозиции выставки (павильон № 1); 13:00-15:00 – пленарное заседание (конгресс-холл). Участие в выставке примут: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова; главы четырех региональных министерств – здравоохранения, промышленности и науки, цифрового развития и связи, инвестиции и развития.

В 14:00 состоится презентация и официальное объявление темы VIII фестиваля классической музыки Свердловской филармонии «Безумные дни в Екатеринбурге». Мероприятие пройдет в виртуальном пространстве VSE (Виртуальная студия Екатеринбурга, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»). На площадке выступят участники фестиваля «Мясковский-квартет» и Мария Позднякова (арфа). В презентации примут участие представители министерства культуры Свердловской области; первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов и генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов. Для журналистов предусмотрен трансфер, автобус отправляется в 13:00 от центрального входа в филармонию (ул. Карла Либкнехта, 38а).

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между Межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по УрФО и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков по УрФО. Начальник МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Сергей Фомин и руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному округу Александр Салаутин в прямом эфире подпишут соглашение по развитию устойчивого международного транзитного сообщения и созданию условий для беспрепятственной перевозки пассажиров и грузов в Уральском федеральном округе, а также расскажут о содержании и значении документа, поделятся совместными планами и проектами, направленными на развитие транспортного комплекса.

В 15:00 ко Дню космонавтики фонд «Золотое сечение» и российское общество «Знание» организовали встречу школьников с действующим космонавтом, героем России Сергеем Кудь-Сверчковым (Ясная, 5).

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