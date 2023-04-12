12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 апреля, среда

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета заксо по аграрной политике. Перед депутатами выступит глава минАПК Анна Кузнецова с информацией о готовности региона к весенне-полевым работам.

В 10:30 в Екатеринбурге стартуют мероприятия в честь Дня космонавтики. В 10:30 состоится субботник и молодежный флешмоб на площадке у Уральского государственного педагогического университета, (пр. Космонавтов, 26). В 14:00 – старт автопробега представителей молодежных, ветеранских, патриотических организаций (от Космонавтов, 2), завершение – у памятника Ю.А. Гагарину (ул. Даниловская, 1); в 14:20 – возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину (МБОУ СОШ № 112, ул. Даниловская, 1). Организаторы акции – общественные организации «Офицеры России» и «Регион возможностей».

В 10:30 в сквере Дружбы народов (в районе пр. Космонавтов, 26) состоится первый молодежный субботник, организованный экологическим движением «Екатеринбург – чистый город». Уборка приурочена к празднованию Дня космонавтики. После субботника активисты выстроятся в слово «Поехали!», увидеть которое можно будет с большой высоты.

В 11:30 состоится открытие нового филиала муниципальной библиотечной сети (ул. Белинского, 163б), полностью модернизированной библиотеки № 26.

В 12:30 начнется обработка от клещей парка им. Энгельса (пересечение улиц Малышева и Бажова). О технологии обработки зеленых зон, графике работ в городе и мерах профилактики клещевого энцефалита для горожан расскажут представители Роспотребнадзора и Екатеринбургского лесничества.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная декларационной кампании 2023 года. Об особенностях кампании текущего года, процедуре подачи деклараций, ответственности налогоплательщиков за несвоевременную подачу налоговой декларации расскажет заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня космонавтики. Об актуальных разработках уральских ученых для космоса, проектах, направленных на популяризацию астрономии и космонавтики, расскажут проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин, директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

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