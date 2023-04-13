13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 апреля, четверг

В 10:00 в конгресс-центре (бульвар Экспо, 2) начнется основной день форума-выставки социальных технологий «Социо», организованного при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. В 10:00 начнется пленарное заседание «Социальные ценности и гуманитарная политика. Развитие новых регионов Российской Федерации» (главный зал конгресс-центра); ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина; в онлайн-формате будут организованы выступления федерального уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутата Госдумы Артема Метелева, члена Совета Федерации Мухарбека Барахоева. В 12:45 начнется панельная дискуссия «Инфраструктура и инструменты поддержки социально-ориентированного бизнеса и НКО» и пройде награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» (зал 2.1). В 13:00 состоится IV научно-практическая конференция с международным участием «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: межведомственное взаимодействие, инновации, технологии»; Ожидается участие министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова (зал 3.3). В 15:00 начнется питч-сессия победителей фестиваля лучших муниципальных социальных практик Свердловской области (холл второго этажа конгресс-центра).

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу голосования за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об объектах, благоустроенных в 2022 году в регионе по проекту, общественных территориях, нуждающихся в реконструкции, участии волонтеров в онлайн-голосовании расскажут министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, куратор волонтерского штаба онлайн-голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Юлия Лачимова, волонтер штаба Данил Тупица.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 23 апреля. О подготовке региона к этапу, количестве участников, а также о запланированной культурной программе для школьников расскажут и. о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

В 13:00 в Орджоникидзевском троллейбусном депо (ул. Бакинских Комиссаров, 131) состоится презентация новых троллейбусов, которые поступают в Екатеринбург и скоро выйдут на линии городских троллейбусных маршрутов. Специалисты расскажут о технических особенностях машины, интерьере салона троллейбуса и ответят на вопросы журналистов. У участников мероприятия будет возможность проехать на одной из машин.

В 14:00 помощник президента Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дадут старт работе новых спортивных объектов Международного фестиваля университетского спорта – Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне (14:00) и Дворца дзюдо в Академическом районе (16:00).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»