17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 апреля, понедельник

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Красноуфимск. В программе рабочего визита – осмотр площадки под строительство нового дома для учителей и врачей, а также посещение ряда социальных объектов и встреча с учителями одной из красноуфимских школ.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям подготовки кадров для промышленных предприятий Урала. Эксперты о проблеме дефицита кадров на предприятиях: как колледжи и вузы привлекают абитуриентов на промышленные специальности? Как оценивается уровень подготовки молодых специалистов? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Зеленов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; Алексей Душин, ректор Уральского государственного горного университета; Анна Соломеина, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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