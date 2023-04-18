18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 апреля, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:00 на площадке Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства (Екатеринбург, Малышева, 117) четыре промышленных предприятия подпишут соглашения с тремя техникумами о развитии кадрового потенциала, научно-технической и инновационной деятельности. Церемония подписания пройдет с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина и министра образования и молодёжной политики региона Юрия Биктуганова. В 09:15 начнется экскурсия по Центру опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. В 10:10 запланирован пресс-подход.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам просветительского проекта «Школа кураторов» в Екатеринбурге. Об итогах программы, проектах победителей, количестве участников и итоговой кураторской выставке расскажут арт-директор галереи «Синара Арт» Юлия Борзенкова, заведующая лабораторией экспертизы и реставрации, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, кандидат искусствоведения Тамара Галеева, победители «Школы кураторов» Людмила Чечулина и Елизавета Бебенина.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума молодежи Уральского федерального округа «Утро». О формате, программе и спикерах форума, участии молодежи из ДНР и ЛНР, грантовой поддержке, а также о готовности площадки расскажут и. о. начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Конев, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Камерного театра Малышицкого (г. Санкт-Петербург) в Екатеринбурге. О программе концертного тура, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, главный режиссер Камерного театра Малыщицкого (Санкт-Петербург) Петр Шерешевский, директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

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