19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 апреля, среда

В 09:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к посевной кампании. Завершается подготовка к посевной: где уже начались полевые работы? Насколько увеличится господдержка уральских аграриев в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Анна Кузнецова, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; Никита Зезин, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой. Специалисты УФАС фиксируют значительный рост числа нарушений со стороны сетевых организаций: какие недочеты допускают компании при подключении к электросетям? Какова общая сумма штрафов в адрес ресурсоснабжающих организации по итогам 2022 года? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

С 10:50 до 12:00 в ТРЦ Veer Mall ( 2 этаж, коворкинг, 1 этаж, бутик «Имена») пройдет пресс-завтрак на тему поддержки местных дизайнеров и молодых локальных производителей на примере проекта мультибрендового бутика «Имена». На мероприятии будут обсуждаться следующие темы: уход иностранных брендов и импортозамещение в отрасли; динамику развития самозанятости в Свердловской области, меры поддержки самозанятых граждан; оценка проекта «Имена» на уровне региона и страны и др. Участники: Вадим Третьяков, министр инвестиций и развития Свердловской области; Валерий Пиличев, директор СОФПП; Павел Изотов, коммерческий директор ТРЦ Veer Mall (Екатеринбург) и ТРЦ DEPO (Нижний Тагил); резиденты бутика «Имена».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов образовательной акции «Тотальный диктант». Об итогах акции в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах области, количестве участников, основных ошибках при написании диктанта расскажут координатор акции «Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле Елена Сухих, координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов, доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова, диктующий текст «Тотального диктанта», директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург.

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет паблик-ток «Старт дачного сезона. Потенциальные опасности». Проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин выскажется на тему опасных химических препаратов для почв и обработки участков от клещей. Проректор УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева Данил Сергеев расскажет о нововведениях в Кодексе об административной ответственности за различные нарушения для владельцев дачных участков.

В 13:40 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (ул. 8 Марта, 78а/2) отправится постоянная комиссия гордумы по социальной защите и здравоохранению. Депутаты проверят, как реализуются профилактические технологии по охране здоровья горожан.

В 14:00 в Екатеринбурге состоится открытие нового корпуса гимназии № 120 (ул. Степана Разина, 71/2). Здесь оборудованы мини-типография, студии для занятий робототехникой, 3D-моделированием, художественной керамикой. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 15:00 на территории парка УрГУПС (ул. Колмогорова, 66) состоится очередной молодежный субботник, организованный экологическим движением «Екатеринбург – чистый город». В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов. Уборка начнется с флешмоба от студентов университета.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная организации летнего отдыха и оздоровления детей Свердловской области. Об эффективности работы летних оздоровительных учреждений региона, доступности путевок, количестве школьников, которые отдохнут в детских лагерях Свердловской области и на территории Черноморского побережья, реализации проекта «Поезд здоровья», а также об объеме средств, выделяемых на летнюю оздоровительную кампанию из регионального бюджета, расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 15:00 состоится торжественное открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8). В 15:00 начнется пресс-конференция, посвященная открытию выставок. Планируется участие художника-камнереза, члена союза художников России, руководителя камнерезного дома Антонова Алексея Антонова, художника Игоря Рязанцева, сооснователя и соучредителя фонда Андрея Антонова, арт-директора галереи Антонова в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге Татьяны Колпаковой. В 16:30 состоится официальное открытие выставок. Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. В промежутке между пресс-конференцией и официальным открытием для журналистов проведут предпоказ выставок, в ходе которого можно осуществить фото- и видеосъемку, пообщаться с организаторами.

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