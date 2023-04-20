20 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 апреля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с мошенничеством и спамом в Свердловской области. О статистике мошенничества в регионе, новых схемах обмана граждан по телефону, росте распространения спам-рекламы, методах борьбы со злоумышленниками, о мерах профилактики и нововведениях в законодательстве расскажут заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Олег Русин.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится финал X Молодежного космического форума «Семихатовские чтения». Школьники представят: автоматизированную кормушку, действующую сейсмоустойчивую модель станции для других планет, мультифункциональный генератор энергии и другие проекты. Для гостей форума НПО автоматики подготовило насыщенную программу: лекции, научное шоу, битву роботов и интеллектуальную игру «Астрономикон».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора в России. О количестве заготовленной донорской крови в 2022 году, мерах поддержки доноров в Свердловской области, запланированных акциях, а также о том, как подготовиться к процедуре сдачи крови, расскажут заместитель главного врача по организационно-методической работе Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО, к.м.н. Наталья Попкова, заведующая отделением трансфузиологии Областной детской клинической больницы Татьяна Глебова, почетный донор крови Александр Ткаченко.

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