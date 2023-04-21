21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 апреля, пятница

С 9:00 до 11:00 в терминале В международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1) пройдет пресс-тур «День Чемодана на Кольцовской таможне». Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина расскажут и покажут, что не стоит брать с собой в путешествие. Спикеры: и.о. начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Иван Холодов; представитель Россельхознадзора.

В 10:00 во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15) при поддержке благотворительного фонда «Дети России» (основан УГМК) состоится торжественная церемония открытия регионального этапа Игр победителей. Спортивные состязания для свердловчан, которые преодолели онкологические заболевания, будут проходить по пяти дисциплинам: легкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис. В них приму участие более 80 детей от 7 до 17 лет из 30 населенных пунктов Среднего Урала.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную переходу на новый порядок доставки пенсий в Свердловской области. В России меняются правила доставки пенсии с 1 мая: как механизм будет реализован в Свердловской области? Готова ли «Почта России» к увеличению объемов работы? Повлияют ли нововведения на сроки выплат пенсий? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области; Ольга Шубина, заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области; Дмитрий Киселев, директор макрорегиона Урал «Почты России». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в поддержку голосования горожан по выбору территории для благоустройства на 2024 год в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» состоится круглый стол «Роль горожан в вопросах благоустройства». В кругом столе примут участие заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, общественные кураторы парков, которые принимают участие в голосовании: депутаты гордумы Елена Бондаренко, Александра Журавлева и Дмитрий Сергин, директор МБУК «ЦК «Орджоникидзевский» Сергей Борисов и секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» по городу Екатеринбургу Александр Сизиков. А также эксперты в сфере благоустройства: доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина, член муниципальной общественной комиссии, член общественного совета при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, эксперт Общественной палаты Свердловской области по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Галина Хорошавина, исполнительный директор ООО «ПАРКЪ.РФ» группы компаний «Нео консалтинг Групп» Александр Попугаев и член Союза архитекторов РФ, кандидат архитектуры, советник Российской академия архитектуры и строительных наук, руководитель проектов концептуальных разработок группы компаний «Нео консалтинг Групп» Екатерина Витюк. Участники мероприятия обсудят, какие вопросы благоустройства могут быть вынесены на общественное обсуждение, каким образом горожане принимают участие в их решении, а также обменяются мнениями о проходящем сейчас в Екатеринбурге голосовании по выбору парка для благоустройства.

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