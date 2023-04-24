24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 апреля, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике и методам лечения сезонной аллергии. О количестве свердловчан, обращающихся к врачам-аллергологам, методах диагностики и лечения заболевания, а также о рисках для здоровья детей и взрослых в весенний период расскажут врач аллерголог-иммунолог Областной детской клинической больницы Наталья Казакова, врач аллерголог-иммунолог Свердловской областной больницы № 2, к.м.н. Галина Быкова.

В 14:00 в Фонде поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (ул. Ясная, 5) глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградит победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. До начала официальной части в здании фонда будут работать интерактивные площадки. Организована работа выставки «Арт-деко», где выставлены лучшие работы учащихся, посвященные 300-летию истории Екатеринбурга и 85-летию со дня рождения В. Крапивина. Для желающих записать видеопоздравление будет открыт хромакейный павильон «Я люблю Екатеринбург!».

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