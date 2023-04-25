25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 апреля, вторник

В 09:30 на площади Обороны состоится очередной субботник, организованный экологическим движением «Екатеринбург – чистый город». Запланировано участие главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят исполнение бюджета города за 2022 год, обсудят подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга и другие вопросы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная новому формату проведения акции «Бессмертный полк» в Свердловской области в 2023 году. Об особенностях проведения «Бессмертного полка» в регионе, новых форматах, а также о подготовке к акции расскажут руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков, руководитель исполкома штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Павел Ежов.

В 12:00 на стадионе спортивной базы ЦСКА (ул. Щербакова, 149) состоится открытие Чемпионата по многоборью среди специалистов-кинологов на Кубок Уральского таможенного управления. Кинологи управления вместе со служебными собаками продемонстрируют поиск наркотических средств в багаже и в помещении, в грузовом и легковом транспорте, а также покажут навыки послушания.

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