26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 апреля, среда

В 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начнется процесс по уголовному делу Евгения Ройзмана, который обвиняется в повторной дискредитации ВС РФ. Судья Николай Тараненко. Онлайн-трансляция будет доступна на странице суда «ВКонтакте».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Национального чемпионата по робототехнике. О задачах и особенностях проведения чемпионата, деловой и культурной программах, а также о готовности площадки к соревнованиям расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, директор Дворца молодежи Александр Слизько, директор АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» Максим Турушев.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную защите прав потребителей Свердловской области. Нарушения автосалонов, некачественная юридическая и финансовая помощь вызывает беспокойство экспертов Роспотребнадзора: как компании вводят в заблуждение клиентов? Как свердловским потребителям защитить свои права? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Татьяна Кравченко, потребитель года – 2022. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению проекта «Время карьеры» в Екатеринбурге. О программе и особенностях проекта «Время карьеры» в текущем году, количестве участников, представленных компаниях-работодателях, мастер-классах и стажировках расскажут начальник отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, руководитель проекта «Время карьеры», директор центра развития партнерских отношений УрФУ Ойбек Партов, HR-директор «СКБ Контур» Александра Батина.

В 12:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, 2 этаж) состоится пресс-конференция «Подготовка к «Уральской ночи музыки»: площадки, хедлайнеры, молодые музыканты». Участники пресс-конференции: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Илья Марков, начальник управления культуры администрации города; Евгений Горенбург, председатель АНО «Ассоциация музыкантов Урала», директор фестиваля Ural Music Night; Эльвира Архангельская, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Модератор пресс-конференции – Екатерина Пологова, исполнительный директор Ural Music Night.

В 14:00 в «Синара Центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) пройдет образовательная и деловая конференция МТС Маркетолога. В программе: выступления экспертов-практиков, кейсы крупных брендов. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

В 16:00 на площадке в главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) начнется акция «Время карьеры» для студентов вузов и колледжей. Свои возможности на акции представит 41 компания-работодатель.

В 17:00 в Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а) состоится пресс-показ выставки Алены Гурьевой «Я – город, хотя и не знаю, куда мне идти», посвященная Екатеринбургу и пустоте. Художница несколько лет исследовала изменение городской среды на Эльмаше. В малом зале филиала представят инсталляцию, дополненную артефактами, найденными на пустырях, в заброшенных и разрушенных зданиях Екатеринбурга.

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