27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 апреля, четверг

В 10:30 от здания администрации города (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке вопросы «О подготовке к проведению соревнований и мероприятий в рамках Международного фестиваля университетского спорта на территории Академического района города Екатеринбурга в августе 2023 года» и «О ходе подготовки Академического района к празднованию 300-летия города Екатеринбурга».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику Весны и Труда. О запланированных первомайских мероприятиях в городах Свердловской области, новых форматах акций, работе профсоюзных организаций, а также об учреждении в регионе знака отличия «Трудовая доблесть Урала» для представителей рабочих профессий расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) пройдет брифинг – на вопросы журналистов о том, что такое «Неделя иммунизации» и как она проходит в городе, ответит и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов. Трансляцию также планируется вести в группах администрации Екатеринбурга в социальных сетях и телеграм-канале пресс-службы.

В 11:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) пройдет брифинг – начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования департамента образования Наталья Ведерникова расскажет о комплектовании детских садов на следующий учебный год. Трансляцию также планируется вести в группах администрации Екатеринбурга в социальных сетях и телеграм-канале пресс-службы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с пожарами на территории Уральского федерального округа. О масштабах и основных причинах действующих лесных и техногенных пожаров на Урале, процессе ликвидации, количестве специалистов и техники, участвующих в тушении, уровне загрязнения воздуха на территории Свердловской области, а также о прогнозе погоды на ближайшие дни расскажут заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин, главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 75-летию тюменской геологии. О роли геологов-первопроходцев в истории Тюменской области и страны, перспективах развития отрасли, подготовке кадров, а также о праздничных мероприятиях расскажут начальник департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу Алексей Булатов, и. о. проректора по научной и инновационной деятельности Тюменского индустриального университета Артем Базанов, заслуженный геолог РФ, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Брехунцов.

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