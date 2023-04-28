28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 апреля, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу вело- и мотосезона в Екатеринбурге. О статистике правонарушений и аварийности с участием велосипедистов и байкеров в Екатеринбурге, безопасном поведении на дороге и взаимодействии ведомств и организаций, а также о популяризации мотоциклетного и велосипедного спорта расскажут командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков, председатель Межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов, представитель мотоклуба «Черные ножи МС» Евгений Семененков.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная официальному запуску ОТТ-платформы для бесплатного просмотра региональных и муниципальных телеканалов Свердловской области. Об особенностях и планах по масштабированию пилотного проекта, преимуществах использования цифровой платформы, а также о том, какие региональные и муниципальные телеканалы и радио вошли в программу, расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, директор департамента технологического развития и технической политики РТРС Александр Стрельцов, директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

В 15:00 сотрудники администрации Екатеринбурга выйдут на традиционный общегородской субботник в дендропарк на ул. 8 Марта. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов, он расскажет о предварительных итогах месячника чистоты.

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