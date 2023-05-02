2 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

2 мая, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона дорожных работ в Свердловской области. О качестве автомобильных дорог, запланированных ремонтных и строительных работах на 2023 год, объеме финансирования, возможном перекрытии улиц расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, начальник отделения дорожного надзора Управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Казаков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная Всемирному дню борьбы с астмой. О статистике заболеваемости в Свердловской области, факторах риска развития астмы у детей и взрослых, а также о новых методах лечения расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, доктор медицинских наук Евгений Бельтюков.

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