российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 мая 2023, 06:02 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

2 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

2 мая, вторник

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона дорожных работ в Свердловской области. О качестве автомобильных дорог, запланированных ремонтных и строительных работах на 2023 год, объеме финансирования, возможном перекрытии улиц расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, начальник отделения дорожного надзора Управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Казаков.
  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная Всемирному дню борьбы с астмой. О статистике заболеваемости в Свердловской области, факторах риска развития астмы у детей и взрослых, а также о новых методах лечения расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, доктор медицинских наук Евгений Бельтюков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,