3 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

3 мая, среда

В 08:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Владимира Гейко, посвященного завершению отопительного сезона. Спикер расскажет о графике отключения отопления, оценит итоги уходящего отопительного сезона о проинформирует журналистов о предстоящих работах по подготовке города к новой зиме.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Свердловский омбудсмен встретилась с жителями Сосьвы, пострадавшими от пожара: какие вопросы волнуют погорельцев? Какая помощь оказывается жителям? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 представители ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» расскажут об акции «Пост № 1», в рамках которой члены 35 патриотических отрядов из 23 муниципальных образований несут почетный караул у мемориала «Вечный огонь» на площади Коммунаров в Екатеринбурге. В 12:50 начнется торжественное построение.

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