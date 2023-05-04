4 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

4 мая, четверг

В 10:51 десятимиллионный пассажир электропоезда «Ласточка» отправится по маршруту Екатеринбург – Качканар с платформы № 1 железнодорожного вокзала Екатеринбурга (ул. ​Вокзальная, 22). Планируется, что «юбилейного» пассажира поздравит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин, а также руководители СвЖД и СПК. В 10:20 – сбор журналистов на платформе № 1 вокзала Екатеринбурга, ожидание посадки «юбилейного» пассажира; в 10:30 – поздравление пассажира руководством СвЖД и СПК в электропоезде «Ласточка» (рейс № 7063 сообщением Екатеринбург – Качканар); в 10:40 – пресс-подход (на платформе, на фоне электропоезда «Ласточка»); в 10:51 – отправление электропоезда «Ласточка» по маршруту.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам весенне-летнего туристического сезона 2023 года в Свердловской области. О развитии внутреннего и въездного туризма, изменении турпотока, событийных проектах, новых маршрутах и перспективах весенне-летнего сезона расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 12:00 на площади Обороны состоится митинг и возложение цветов к памятнику уральцам, ковавшим Победу. В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители города и Октябрьского района, ветераны и общественники.

В 14:00 в Свердловской филармонии, в малом фойе, состоится презентация Международного музыкального фестиваля «Арам Хачатурян. Արամ Խաչատրյան» и выставки «Арам Хачатурян. Лица эпохи». Директор дома-музея А.И. Хачатуряна Армине Григорян выступит с видеоприветствием из Еревана. В открытии выставки примут участие: представитель министерства культуры Свердловской области; заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг; первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов; главный дирижёр Уральского молодёжного симфонического оркестра Дмитрий Филатов; председатель правления региональной общественной организация «Армянская община «АНИ-Армения» по Свердловской области Масис Назарян.

В 15:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, Ленина, 35, вход с ул. Горького, 21) состоится вручение премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»