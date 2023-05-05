5 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

5 мая, пятница

В 10:00 состоится пресс-тур на работы по обновлению дорожной разметки, которые пройдут на 24-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Пояснения о ходе работ даст заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику работников всех отраслей связи. О развитии радиолюбительства в Свердловской области, актуальных профессиях в различных отраслях связи, мероприятиях Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, а также о роли профессии радиоведущего расскажут директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков, основатель группы «Агата Кристи», выпускник радиотехнического факультета Уральского политехнического института Вадим Самойлов, радиоведущий, руководитель направления Digital Екатеринбургского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Павел Филиппов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности граждан в период майских праздников. Об актуальной статистике лесных пожаров на Урале, активности клещей в Свердловской области, экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща, а также о других мерах безопасности и правилах поведения на природе расскажут заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

В 13:00 состоится очередная отправка гуманитарного груза, собранного волонтерским центром «Мы рядом» для бойцов-уральцев, принимающих участие в специальной военной операции. Выезд колонны произойдет от территории храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км). В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители общественных организаций и бизнеса уральской столицы.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российского парламентаризма и работе Законодательного собрания Свердловской области. Об итогах встречи президента Владимира Путина с Советом законодателей РФ, вопросах, рассмотренных на заседании, социальной поддержке участников СВО, развитии межпарламентского сотрудничества и правовом регулировании региона расскажет председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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