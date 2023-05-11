11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

11 мая, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16) состоится финал конкурса «Проекты городских пространств» с защитой эскизных проектов благоустройства территорий и подведением итогов конкурса. Свои работы на конкурсе представит 21 студент уральских вузов.

В 10:30 на площади 1905 года начнется церемония передачи городу первой партии новых троллейбусов. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской областиЕвгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор компании-поставщика машин – ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарас Мурог.

В 11:00 начнутся мероприятия в рамках экологической прогулки в честь начала отсчета 100 дней до старта Международного фестиваля университетского спорта. На старте прогулки участников поприветствуют: заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Ольга Белоножкина; заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов; посол Международного фестиваля университетского спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский; пресс-секретарь Международного фестиваля университетского спорта Дмитрий Тугарин; руководитель центра «Волонтеры Урала» Максим Строгалев. Также в прогулке ожидается участие послов Международного фестиваля университетского спорта – 2023. На финише прогулки будет организована фотосессия для всех желающих. Программа мероприятия: 10:45-11:00 – сбор гостей и участников; 11:00-11:40 – приветственное слово, зарядка; 11:40-13:00 – экологическая прогулка; 13:10 – общее фото на финише. Старт – улица Дзержинского, 2, рядом с памятником Огюсту и Луи Жану Люмьерам (у ККТ «Космос»). Финиш – улица Первомайская, 11, (сад Вайнера).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона. О современных методах селекции, особенностях выбора семян и саженцев, научных достижениях уральских аграриев, прогнозе погодных условий и урожайности, а также о нововведениях в законодательстве расскажут начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко, начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин, председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную расширению возможностей единой социальной карты «Уралочка». Планируется выдача 300-тысячной единой социальной карты «Уралочка»: как сегодня расширяются возможности карты для пользователей? Когда она станет виртуальной? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области; Павел Ведерников, генеральный директор «Сапфир-Эксперт» – оператор Единой социальной карты «Уралочка»; Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара»; Денис Бабушкин, директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 15:30 министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Диляра Медведская торжественно откроют фотопроект «Наставники», приуроченный к Году педагога и наставника (Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б, напротив здания регионального Минздрава). Проект размещён на 35 стендах в центре Екатеринбурга и объединяет портреты медиков, которые передают профессиональный опыт молодым коллегам.

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