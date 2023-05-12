12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12 мая, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам социально-экономического развития регионов УрФО в 2022 году и перспективам на 2023 год. Об итогах социально-экономического развития регионов УрФО в 2022 году и перспективах сохранения устойчивости в 2023 году, влиянии санкций и других мировых событий на уровень экономической активности Урала расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, д.э.н. Виктория Акбердина, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы делегации Свердловской области на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте. О значении выставки для развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, подписанных соглашениях, предполагаемых суммах внешнеторговых контрактов расскажут заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

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