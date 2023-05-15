15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15 мая, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам и планам работы Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста (РКК). Об оказании помощи переселенцам, семьям военнослужащих и пострадавшим при пожаре в Свердловской области, а также о популяризации донорства, формировании в регионе службы милосердия, основных задачах и планах Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов и председатель Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ирина Левина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 40-й «Майской прогулки» в Екатеринбурге. Об особенностях проведения акции, новых маршрутах, работе контрольных пунктов, ожидаемом количестве участников и волонтеров расскажут профессор УрФУ, основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области, главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева и член оргкомитета «Майской прогулки» Мария Малышева.

В 14:00 на площадке «ВКонтакте» состоится вебинар о защите от мошенников при онлайн-покупках. Вебинар «Покупки в интернете безопасно: советы и рекомендации» организован в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам». В ходе онлайн встречи Департамент информационных технологий Москвы, МВД, Роспотребнадзор и представители торговой площадки расскажут о методах мошенничества в сфере онлайн-покупок и основных способах защиты. Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video147412495_456239331.

В 15:00 на площадке первого городского театра «Колизей» (пр. Ленина, 43) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают доклады: «Использование опыта Федеральной территории «Сириус» для развития города Екатеринбурга»; «Создание квартала исторической застройки на территории посёлка Шувакиш»; «Презентация проекта благоустройства парка имени Энгельса»; «Краеведческо-гастрономическое шоу о достопримечательностях и гастрономии Екатеринбурга»; «Красные линии Екатеринбурга: прямая сплошная и пунктирная».

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