16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16 мая, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (конгресс-центр, большой зал) начнет работу финансовый форум «Финмаркет» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 11:30 – пресс-подход министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, директора СОФПП Валерия Пиличева (холл 2 этажа конгресс-центра, ориентир – брендвол «Финмаркета»); в 13:00 – брифинг хедлайнеров форума: бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, финансиста и профессионального трейдера Даниила Бабича, аналитика и стратега Игоря Нагаева. В рамках первого дня спикеры обсудят экономику настоящего и будущего, цифровую валюту и цифровизацию финансов, актуальные инструменты привлечения средств, способы снижения рисков и другие вопросы.

В 10:00 от здания администрации города (пр. Ленина, 24а, со двора) на внеочередное выездное заседание отправится постоянная комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке вопрос «Об организации торгового обслуживания населения на конечной остановке общественного транспорта, расположенной по адресу: ул. Баумана, 56В».

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по городским паркам, принимающим участие в голосовании за общественные территории, которые необходимо благоустроить в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. В каждом парке участников пресс-тура будет встречать его общественный куратор, который расскажет об истории зеленой зоны, ее сегодняшнем состоянии, планах обновления территории и поделится данными о ходе голосования горожан в этом году. Кроме того, заместитель председателя комитета благоустройства Екатеринбурга Виктор Юровицкий в одном из парков расскажет о текущем результате голосования жителей уральской столицы и перспективах обновления парков в следующем году.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению отопительного сезона 2022-2023 гг. в Свердловской области. Об особенностях прохождения энергообъектами осенне-зимнего периода, статистике их аварийности, объеме инвестиционной программы на 2023 год и планах на ремонтную кампанию расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов, исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков, заместитель генерального директора «Россети Урал» – директор филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин, главный инженер Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Павел Родин.

В 14:00 от здания администрации города (пр. Ленина, 24а, со двора) на внеочередное выездное заседание отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопрос «Информация о деятельности МБУ «Дендрологический парк-выставка» с выездом на территорию (ул. 8 Марта, 37а)».

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