17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17 мая, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) состоится федеральный тренировочный экзамен: ЕГЭ по русскому языку, английском языку и информатике. Широкомасштабная тренировка поможет выявить и устранить до начала итоговой аттестации возможные проблемы, а выпускникам подготовиться к форме сдачи экзамена.

В 10:00 в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится открытие второго дня финансового форума «Финмаркет», в рамках которого участников познакомят с прикладной информацией о существующих экосистемах и сервисах для бизнеса, грантах и других мерах поддержки.

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (каб. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция о ситуации с пожарами в Свердловской области. Участники пресс-конференции: начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев, руководитель добровольческого движения «Лесная дружина» Игорь Русинов.Спикеры расскажут о текущей ситуации с пожарами в Свердловской области и других регионах УрФО, процессе ликвидации возгораний, взаимодействии противопожарных служб с волонтерскими отрядами, создании добровольной пожарной дружины в Сосьве, а также о методах борьбы со смогом.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2023 года. Участники пресс-конференции: заведующая Центром археологии эпохи металла Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук Людмила Корякова, старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин, старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Лилия Пустовалова, старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Григорьев. Спикеры расскажут о запланированных экспедициях на территории Урала и Западной Сибири с целью исследования археологических памятников эпохи бронзы и раннего железного века, раскопках в зоне строительства кампуса УрФУ, а также о биоразнообразии растительного мира на участках природных парков Свердловской области и влиянии изменения климата на лесные экосистемы.

В 12:30 в Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, к. 301) состоится круглый стол на тему «Организация общественного наблюдения в единый день голосования 10 сентября 2023 года». Эксперты Центра общественного наблюдения Свердловской области обсудят региональный опыт работы института общественного наблюдения, а также перспективы предстоящего электорального цикла. Ожидается участие председателя Общественной палаты Свердловского области Александра Левина; заместителя председателя региональной Общественной палаты, члена Общественной палаты РФ, председателя Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимира Винницкого.

В 12:45 в Екатеринбурге в гордуме (каб. 422) пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в Екатеринбурге в ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» (ул. Пальмиро Тольятти, 8) пройдет выездное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В 13.40 Отъезд от здания Администрации города Екатеринбурга (со двора).

В 14:30 в Екатеринбурге рабочая группа гордумы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» проведет объезд плоскостных спортивных сооружений, предлагаемых к реализации мероприятий «Спорт в каждый двор» в 2024 году. Отъезд от здания Администрации города Екатеринбурга (со двора) в 14.10.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»