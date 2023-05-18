18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

18 мая, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Нижнем Тагиле в рамках Экологической недели в Свердловской области состоится конгресс «Газомоторное топливо – экологичное топливо» в здании нижнетагильской филармонии (Нижний Тагил, пр. Ленина, 31). Планируется, что в мероприятии примут участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, заместитель главы Нижнего Тагила Егор Копысов, представители компании «Газпром газомоторное топливо», представители поставщиков и производителей газомоторной техники.

В 11:00 в Октябрьском районном суде продолжится суд над Евгением Ройзманом (признан иноагентом). Планируется допросить двух свидетелей обвинения, потом свидетелей защиты, затем состоятся прения, после чего подсудимый выступит с последним словом.

В 11:00 в музейном клубе «Дом Агафуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28) состоится торжественное открытие выставки, посвященной творчеству писателя Владислава Крапивина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночь музеев» в Свердловской области в 2023 году. О программе акции, участии музеев Свердловской области и Екатеринбурга, приглашенных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Александр Емельянов, руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Светлана Швецова, директор Красноуфимского краеведческого музея Сергей Русинов, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

В 12:00 в парке Зеленая Роща начнется высадка молодых сосен. Затем специалисты Екатеринбургского лесничества расскажут о деятельности своего учреждения по сохранению, восстановлению городских лесов и профилактике пожаров в городских лесных массивах, а также по уходу за городскими парками. Сбор у входа в парк с улицы Народной Воли.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на объезд плоскостных спортивных сооружений, предлагаемых к реализации мероприятий «Спорт в каждый двор» в 2024 году отправится рабочая группа по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд» в Екатеринбурге. О программе фестиваля, количестве участников и грантовой поддержке социальных проектов расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева, председатель попечительского совета центра «Инклюзион» Ольга Лучина, программный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Илья Смирнов.

В 16:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется распаковка выставки «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи». Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. В экспозиции будет представлено свыше 80 предметов деревянной резной пластики XVIII – начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья.

В 18:00 в Доме спорта «Снежинка» (СК «Юность», Куйбышева, 32А) состоится мероприятие, приуроченное к 300-летию Екатеринбурга и 100-летию отрасли физической культуры. В программе: встреча ветеранов школы, в разные годы работавших на «Юности» и показательные выступления отделения фигурного катания с участием 3-кратных чемпионов мира среди юниоров, чемпионов Кубка Франции, 20-кратных победителей первенства России, команды юниоров синхронного фигурного катания на коньках «Юность».

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