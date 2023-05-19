19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19 мая, пятница

В 15:00 в Арамили (ул. Пролетарская, 86А, координаты 56.719428, 60.832482) состоится закрытие работ по рекультивации свалки бытовых и промышленных отходов. Ожидается участие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

В 15:30 пройдет акция «Чистый берег» по очистке участка прибрежной территории Шарташского лесного парка. В мероприятии примут участие сотрудники министерства экономики и территориального развития Свердловской области и Нижне-Обского бассейнового водного управления – всего около 65 человек. Ожидается участие министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова. Место проведения акции: территория Палеопарка Шарташского лесного парка (заезд с ул. Высоцкого, поворот на загородный клуб «Пески», проехать до стоянки машин на автомобиле, далее – пешком).

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