22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22 мая, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Уральской бизнес-недели в 2023 году. О ключевых мероприятиях для предпринимателей, действующих инструментах и мерах поддержки, способах защиты прав и законных интересов бизнеса в эпоху санкционного давления, а также о значении консолидации работы региональных бизнес-сообществ и органов власти в решении актуальных задач расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

В 12:00 на пешеходной аллее улицы Вайнера у ТЦ «Бум» состоится торжественное открытие фотовыставки «Урал от края до края», организованной группой «Синара» к 300-летию Екатеринбурга. Все фотографии творческого проекта сняты путешественником, популяризатором регионального туризма Олегом Чегодаевым в исследовательских экспедициях. В открытии примут участие директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, автор проекта Олег Чегодаев, директор по корпоративным коммуникациям группы «Синара» Наталья Левицкая.

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, Вайнера, 16) заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин примет участие в публичных обсуждениях туристического развития севера Свердловской области. Участники обсудят: зачем туристу ехать на север Свердловской области? Какие туристические магниты нужно развивать и как привлечь на территорию новых инвесторов? К дискуссии привлечены представители департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, муниципальные управленческие команды.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур в питомник декоративных растений муниципального предприятия «Зеленстрой». Сотрудники предприятия проведут экскурсию по питомнику, расскажут, какие растения чаще всего высаживают на городских улицах, какие условия необходимо создать для их долгой и счастливой жизни в мегаполисе, а также поделятся планами на осень, когда в Екатеринбурге запланирована масштабная посадка деревьев и кустарников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»